Пираты взяли в заложники двух украинцев и двух литовцев у берегов Нигерии - СМИ

Об этом сообщает морской Бюллетень.

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"Рефрижератор Solarte был атаковано пиратами в точке 03 55Н 005 26Еб около 100 миль на запад от Порт-Харкорт, в 0230 Гринвич 19 октября. Судно было на ходу, направляясь в Порт-Харкорт из Котону, Бенин. Пираты взяли в заложники четырех членов экипажа: двух граждан Литвы и двух Украины. Судно, по имеющимся данным, в Порт-Харкорт так пока и не прибыло. Пока что это все, что известно", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что судно принадлежит россиянам.