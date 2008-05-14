Ющенко расценивает заявления Тимошенко как некорректные и безосновательные

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценивает высказывания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно якобы лоббирования интересов компании Vanco как некорректные и безосновательные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что правовая оценка деятельности предыдущих правительств и отдельных предприятий - это прерогатива правоохранительных органов и судебной ветви власти, а не премьер-министра.

Президент подчеркивает, что основной целью привлечения иностранных инвесторов к разведывательным работам было обеспечение энергетической независимости государства от внешних энергопоставщиков и расширение добычи собственных углеводородов.

“Вместо того, чтобы обеспечить нормальную работу стратегического инвестора и контролировать его деятельность, премьер-министр пытается административными методами подчинить себе работу целой энергетической отрасли, пренебрегая международными правилами и порядками, а также международным имиджем Украины», - отметила И.ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент Украины напоминает, что соглашение предусматривает цивилизованный механизм решения споров в случае их возникновения. “Однако и наши американские партнеры, а теперь и глава государства, узнают позицию правительства из прессы в форме политических обвинений, которые демонстрируют несдержанность, что не отвечает уровню государственного деятеля”, - отметила пресс-секретарь Президента.

Также она констатировала, что предложение посла США Вильяма ТЕЙЛОРА создать Группу высокого уровня для обсуждения и решения всех спорных вопросов, готовность предоставить необходимые комментарии теперь отклоняется правительством.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что Президент Украины считает, что заявления Ю.ТИМОШЕНКО накануне Энергетического саммита в Украине негативно влияют на инвестиционный климат в государстве и вредят национальной безопасности страны.

Как сообщал УНИАН, Vanсo International Ltd в 2006 г. выиграла открытый конкурс и в октябре 2007 г. заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Министерство охраны окружающей природной среды своим приказом поручило Государственной геологической службе аннулировать специальное разрешение (№3183 от 5 декабря 2007 года) на пользование недрами компании Vanco Prickerchenska Ltd. - на геологические исследования, в частности и исследовательско-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей нефти и газа на Прикерченским участке недр континентального шельфа Черного моря.

В документе отмечается, что такие меры предприняты в связи с наличием оснований для аннулирования специального разрешения на пользование недрами.