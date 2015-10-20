В Европарламенте для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, собирают гуманитарную помощь

Акция, инициированная депутатом Пятрасом Ауштрявичюсом, началась в здании Европарламента во вторник и будет продолжаться до конца ноября, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеКрасный Крест на Донбассе предупредил об угрозе нехватки запасов гуманитарной помощи

"Мы должны сделать что-то человечное для украинцев, а не только в красивых костюмах говорить красивые слова. Так у меня и появилась идея - провести гуманитарную акцию. Такая традиция существует в Европарламенте. Мы не первые и не последние", - сказал он в интервью журналистам.

По его словам, эта инициатива нашла положительный отклик среди политиков и работников парламента. "Никто не спрашивает, зачем это нужно, но только спрашивают, как еще мы можем помочь больше", - подчеркнул Ауштрявичюс.