Лишь пятая часть обвиняемых во взяточничестве оказывается за решеткой - эксперты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Transparency International Украина, к такому выводу пришли эксперты Transparency International Украина и интернет-издание "Первая инстанция" в рамках совместного проекта "Судьи под прицелом".

"Чиновникам-взяточникам зачастую удается избежать заключения, которое лояльные к коррупционерам суды заменяют штрафами и испытательным сроком. Кроме того, во многих случаях суды необоснованно оправдывают преступников, несмотря на достаточно веские доказательства их вины. Очевидное взяточничество часто переквалифицируется в финансовые махинации, чтобы присудить мягкий приговор, а взятку называют долгом или благотворительным пожертвованием", - отмечают эксперты.

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Кроме того, они утверждают, что осужденные на пребывание за решеткой бывшие госслужащие обычно освобождаются от наказания досрочно.

Эксперты проанализировали 100 последних решений суда по 368 статье Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды). Согласно заключениям, лишь пятая часть обвиняемых во взяточничестве оказывается за решеткой.

Также была составлена Топ-10 самых сомнительных решений судей относительно коррупционных преступлений. Возглавляет рейтинг решение Киево-Святошинского райсуда Киевской области, которым был оправдан председатель Вита-Почтового сельского совета, подозреваемый во взятке в 400 тыс. грн.

"Вопросы возникают и к оправдательному приговору в отношении "налогового" ректора и экс-депутата Петра Мельника, которого обвиняли во взятке в 40 и 80 тыс. грн. Ирпенский горсуд Киевской области признал доказательства против Мельника недостаточными, чтобы присудить ему наказание в виде тюремного заключения", - подчеркивают авторы исследования.

Кроме того, они отмечают, что "в ноябре исполнится год с момента досрочного выхода из тюрьмы экс-главы Госфинуслуг Василия Волги". "Его дело - очень показательный пример лояльности судов к коррупционерам. Волгу приговорили к 5 годам за взятку в полмиллиона долларов, но вор отбыл лишь 2/3 срока. Поводом для досрочного освобождения стало хорошее поведение в тюрьме и "положительный пример осужденным и плохое отношение к воровским традициям", которые он, якобы, демонстрировал во время заключения. Впрочем, вряд ли бы эти добродетели стали спасительными для обычных заключенных", - уверен редактор "Первой инстанции" Федор Орищук.

Так, юридические советники ТI Украина считают, что в Уголовном кодексе предусмотрен очень широкий спектр наказаний за одно и то же преступление. Например, за взятку в 60 тыс. грн преступнику могут присудить относительно небольшой штраф, а могут и посадить за решетку на 4 года. "Не исключено, что именно подкуп судьи и становится тем фактором, благодаря которому коррупционер получает мягкий приговор", - отмечают эксперты.

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Они подчеркивают, что в большинстве случаев чиновникам-коррупционерам вообще удается избежать тюрьмы, даже если факт взяточничества полностью доказан. Взяточникам присуждают заключения, но сразу заменяют его испытательным сроком на основании ст. 75 Уголовного кодекса. "Согласно закону, эта спасительная статья не должна применяться в коррупционных делах. Впрочем, на эту примечание судьи не обращают внимания. А в ряде случаев суды вообще приняли возмутительные решения считать взятку "благотворительным взносом" или "долгом", - подчеркивается в сообщении.