На затонувшем под Одессой катере была выключена радиолокация – Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает "112 Украина".

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"Капитан нарушил очень много тех инструкций, которые могли бы не позволить вообще привести к такой трагедии. Начиная с того, что у него фактически была выключена радиолокационная система, он выходил со стихийного места, а не с обустроенных причалов. И количество пассажиров, которые должны были находиться на корабле, их должно было быть не более 12-ти", - заявил Зубко.

Отметим, ранее Геннадий Зубко сообщил, что, вероятно, на "Иволге" было не 36, а 44 пассажира.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море у поселка Затока Одесской области, перевернулся катер "Иволга", на борту которого, как было изначально заявлено, находилось 36 человек, из которых погибло 14.

18 октября в региональном главке МВД заявили, что не исключается увеличение численности погибших. Поисково-спасательная операция еще не завершена и на борту могло быть свыше 40 человек.