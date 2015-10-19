В Затоку пригнали кран, который поднимет затонувший катер

Об этом в своем "Твиттере" сообщил вице-премьер Геннадий Зубко. "На месте аварии "Иволги" начал работать плавкран, который в ближайшее время должен осуществить подъем судна", - сообщил Геннадий Зубко.

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По его словам, соответствующее решение принято на правительственной комиссии, "не дожидаясь официального разрешения капитана".

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Затоке у входа в устье Днестровского лимана перевернулся и затонул рыболовно-прогулочный катер "Иволга". 14 человек погибли, 22 удалось спастись.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта").