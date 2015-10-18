Правительство поручило поднять на поверхность затонувший в Затоке катер в ближайшее время

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, владелец судна до сих пор не подал заявки на спасение.

Работы по поднятию на поверхность затонувшего судна будет выполнять государственное предприятие «Администрация морских портов Украины».

"Это необходимо осуществить в ближайшее время, несмотря на то, что судовладелец до сих пор не подал заявки на спасение", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, перевернулся катер «Иволга». Погибло 14 человек.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как отметил глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, максимально это судно может взять на борт 12 пассажиров. По его мнению, причины трагедии - «преступная халатность, как капитана судна», так и имеет место вина контролирующих служб. По словам Саакашвили, пограничники знали, что на борту «Иволги» - 33 пассажира, но на информацию о явной перегрузке никто из представителей соответствующих ведомств не отреагировал.

Как отметил прокурор Одесской области Давид Саквалеридзе, капитан судна задержан.

Также устанавливается, почему соответствующие службы своевременно не открыли мост. Это открыло бы доступ спасательному судну.