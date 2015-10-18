По последним данным, на затонувшем на Одесчине катере находилось 36 человек - МВД

Об этом по состоянию на 20:40 сообщили в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области.

"Среди них 22 выживших пассажира и 14 погибших. Кроме того, милиция проверяет информацию о возможном нахождении на борту судна еще нескольких человек", - отметили правоохранители.

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Ранее сообщалось, что в смт. Затока Белгород-Днестровского района Одесской области затонул катер.

В результате крушения пострадали 36 человек, находившихся на судне.

22-человека были спасены и находятся в лечебных учреждениях. 14 пассажиров погибли, личности пятерых из них правоохранители сейчас устанавливают.

Таким образом, количество потерпевших в результате крушения составляет 36 человек. Кром того, милиция проверяет информацию о возможном нахождении на судне еще нескольких человек, которую правоохранители получили от спасенных после аварии пассажиров судна.