Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи с трагедией в Затоке

"Выражаю соболезнования семьям погибших в Затоке. Поручил всесторонне расследовать причины трагедии, чтобы не допустить подобного в будущем", - написал в своем Твиттере Порошенко.

Выражаю соболезнования семьям погибших в Заливе. Поручил всесторонне расследовать причины трагедии, чтобы не допустить подобного в будущем. — Петр Порошенко (@poroshenko) October 17, 2015

Также соболезнования выразил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

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"От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким погибших на борту прогулочного корабля «Иволга». Эта трагедия уже всколыхнула всю Украину. Двенадцать наших соотечественников погибли – погибли в мирных условиях, из-за трагического стечения обстоятельств. Слава Богу, жизнь двадцати трех граждан, которые также находились на корабле, удалось спасти. Судьба еще двух граждан – пока неизвестна. Надеюсь, что их вскоре найдут живыми", - написал Гройсман.

От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким погибших на борту прогулочного корабля «Иволга»... Posted by Volodymyr Groysman on 17 октября 2015 г.

Напомним, в результате аварии прогулочного катера в районе Затоки в Одесской области погибли по меньшей мере 12 человек, удалось спасти 23 человека.