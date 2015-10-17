В 2016 году в Канаде выйдет полнометражный фильм о Голодоморе в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, кинофильм канадского режиссера Аяна Игнатовича, родители которого бежали из советской Украины во времена Второй мировой войны, получил название «Горький урожай». Главные роли в фильме сыграют звезда «Звездных войн» и фильмов о «Супермене» Теренс Стам и молодой британский актер Макс Айронс. В сюжете речь пойдет об истории любви в разгар жестоких событий в Украине.

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Игнатович снял этот фильм, чтобы показать гражданам западных стран, как страдали украинцы вследствие агрессивной политики России.

«Как и многие украинцы, мои родители пережили неимоверные страдания. Сегодня, пожалуй, нет ни одного украинца, который бы не знал о репрессиях, казнях, депортации и голоде. Учитывая важность произошедшего, и то, что за пределами Украины мало кто знает об этих событиях, эту историю геноцида необходимо показать. Это важно сегодня», — отметил Игнатович.

В свою очередь эксперт по вопросам исследований Евразии аналитического центра Atlantic Council (Вашингтон, США) Даян Франси подчеркнул, что «главным угнетателем Украины была и остается Россия, чьи лидеры, такие как Владимир Путин, систематически пропагандируют вымысел о том, что Украина – это некая "Малороссия". Но на самом деле украинцы - самобытный народ, и их язык отличается от русского, как испанский от французского языка. Путинские заявления не только ошибочны, но и вредны. Они перекликаются с историческими издевательствами России над Украиной».

Он также напомнил, что в 1933 году британская пресса сообщала о голоде в Украине, но тогда США проигнорировали эту информацию, а в 1934 году Вашингтон официально признал СССР, и Иосиф Сталин занял место в Лиге наций.

«Сегодня российскому вторжению в Украину также не уделяют должного внимания, несмотря на то, что Украина – одна из крупнейших стран Европы с 45-миллионным населением», — добавил Франси.

В Центре исследований освободительного движения напомнили, что в 1930-х годах советский диктатор Сталин организовал Голодомор миллионов украинцев, которые сопротивлялись пятилетнему плану коллективизации.

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Масштабы Голодомора были скрыты компартией СССР. После провозглашения Украиной независимости в 1991 году были рассекречены советские архивы. Это привело к тому, что в 2003 году в совместном заявлении ООН, которое подписала и Россия, было объявлено, что Голодомор унес жизни миллионов невинных людей. В октябре 2008 года Европарламент признал Голодомор преступлением против человечества.