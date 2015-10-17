Из Сирии самолетом МЧС России эвакуированы 56 человек, среди которых 4 граждан Украины

Как сообщает МЧС РФ, сегодня в московском аэропорту «Домодедово» совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России, выполнивший рейс из Латакии.

Читайте такжеИз-за войны Сирию покинули более 4 миллионов граждан (инфографика)На его борту 56 граждан России, СНГ и других иностранных государств, пожелавшие покинуть Сирию в связи с активизацией боевых действий на ее территории. Среди пассажиров спецрейса 38 граждан России, 8 - Беларуси, 4 - Украины, 2 – Сирии и 4 – других иностранных государств, в том числе 20 детей.

Ранее, рейсом из Раменского в Латакию, Ил-76 доставил в Сирию более 20 тонн гуманитарной помощи, отметили в МЧС.