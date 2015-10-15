Тука отказался открывать пункт пропуска в Станице Луганской

Об этом сам начальник Луганской ВГА написал в Twitter.

"Станица: подрывы на растяжках. В том числе - 2 женщины. Как открыть переход?", - написал Тука.

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Ранее УНИАН сообщал, что 15 октября две женщины погибли в результате взрыва в поселке Станица Луганская.

"Сегодня в пгт Станица Луганская (в районе памятника) по ул. Донецкой на неизвестном взрывном устройстве подорвались две женщины-луганчанки 1960 и 1976 г.р.", - сказано в сообщении ГУ МВД в Луганской области.