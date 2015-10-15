Две женщины погибли от взрыва в Станице Луганской, милиция называет терактом

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Луганской области.

"Сегодня в пгт Станица Луганская (в районе памятника) по ул. Донецкой на неизвестном взрывном устройстве подорвались две женщины-луганчанки 1960 и 1976 г.р.", - сказано в сообщении.

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Женщины получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Напомним, за последние сутки это по меньшей мере третий подобный инцидент в Станично-Луганском районе. Вечером в среду на окраине райцентра подорвались двое военнослужащих, а в Красной Таловке подорвался грузовик с пограничниками, в результате чего были ранены три человека.