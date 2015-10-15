Очередная "гуманитарная" колонна МЧС РФ вторглась на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России.

"На пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган", гуманитарный груз прошёл таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством", - заверили представители российского ведомства.

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Подчеркивается, что все мероприятия на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины, а также наблюдателей миссии ОБСЕ.

Автомобили МЧС России въезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз. По требованию вскрывались коробки с продуктами для представления содержимого.

Как сообщалось, в этом "гумконвое" более 100 автомобилей с якобы гуманитарным грузом общей массой свыше 1100 тонн. В РФ уверяют, что это продовольствие и медикаменты.