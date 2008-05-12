Ватага селян избила гаишников на Буковине

На Буковине экипаж ГАИ во время патрулирования в поселке Красноильск Сторожинецкого района подвергся нападению со стороны местных жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь прокуратуры Черновицкой области Александр ЛЕБИДЬ.

По его словам, члены экипажа и начальник отдела ГАИ по обслуживанию территории Сторожинецкого района получили травмы средней и тяжелой степени.

Информируя о подробностях инцидента, А.ЛЕБИДЬ сообщил, что 4 мая во время патрулирования в поселке Красноильск экипаж ГАИ остановил мотоцикл под управлением местного жителя. Поскольку документов на транспортное средство и водительских прав у мужчины не было, его задержали, а один из милиционеров сел на мотоцикл, чтобы доставить его на штрафплощадку.

В это время, по словам пресс-секретаря, задержанный мотоциклист позвонил кому-то по мобильному телефону и к месту происшествия подъехал легковой автомобиль «Фольксваген», который перегородил милиционерам дорогу. Работники ГАИ пытались проскочить препятствие, но им это не удалось. Водитель легкового автомобиля подрезал милиционера на мотоцикле, который упал и сломал ключицу. В это время из машины выскочили трое мужчин и стали избивать милиционеров. К месту происшествия подбежали односельчане нападающих и тоже стали избивать милиционеров, сообщил А.ЛЕБИДЬ.

По его словам, в драке принимали участие около 20 местных жителей, однако милиционеры решили табельное оружие не применять, успев вызвать подмогу. «Утихомирить» хулиганов удалось только бойцам спецподразделения «Беркут», прибывшим из Черновцов.

По данным областной прокуратуры, на сегодняшний день трое работников ГАИ, в том числе и начальник райотдела ГАИ, госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Проверкой инцидента занимается Сторожинецкая районная прокуратура. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области Вячеслав ХАБАЙЛО, областное милицейское руководство пока воздерживается от официальных комментариев, однако «завтра даст по этому поводу пресс-конференцию».

Справка УНИАН. За время проведения на Буковине операции «Мотоциклист» работники ГАИ изъяли у водителей 230 мотоциклов, составили 370 админпротоколов о нарушении водителями мотоциклов правил дорожного движения, в т.ч. 56 - об управлении мотоциклами в нетрезвом состоянии.