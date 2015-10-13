В Академии СБУ открыли памятник погибшим сотрудникам - защитникам Украины (фото)

Памятный знак сотрудникам спецслужбы, которые отдали жизни в борьбе за единство и территориальную целостность нашего государства, открыл ко Дню защитника Украины Председатель Службы безопасности Василий Грицак в Национальной академии СБУ.

«Здесь, в альма-матер многих наших офицеров, мы открываем памятник всем сотрудникам Службы безопасности, которые погибли, защищая украинскую землю, нашу независимость и суверенитет. Самому младшему из них – прапорщику Марку Шпаку, на момент гибели исполнилось 24 года. А самому старшему – Александру Анищенко, полковнику, Герою Украины, было только 45», – отметил Председатель СБУ.

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На памятнике высечены имена 11 сотрудников национальной спецслужбы, которые мужественно противостояли террористическим группировкам, чтобы вернуть мир и покой в дома украинцев.

«Война закончится тогда, когда мы вернем Крым, когда мы вернем полностью контроль над Донбассом и закроем границы, когда последний наш собрат вернется из плена. Мы будем делать все для этого. Наша главная задача – не ошибиться, не свернуть с этого пути, победить в этой страшной войне», – подчеркнул глава спецслужбы.

По случаю Дня защитника Украины Василий Грицак также открыл мемориальную доску капитану СБУ Виктору Мандзику, который погиб смертью храбрых в Волновахе.