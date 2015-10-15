Искусство за безопасность: Участники социального проекта "Випив?! За кермо не сідай! Споживай відповідально" создали инсталляции на тему опасности употребления алкоголя за рулем

10 октября на арт-заводе Платформа была презентована выставка лучших работ – победителей конкурса скульптурных инсталляций «ВИПИВ?! ЗА КЕРМО НЕ CІДАЙ! СПОЖИВАЙ ВІДПОВІДАЛЬНО», организованного компанией САН ИнБев Украина.

По итогам голосования, проходившего на страничке компании в сети Facebook, были отобраны 4 лучшие инсталляции авторства профессиональных и начинающих художников.

Инициаторы проекта уверены, что искусство безопасного вождения может быть воплощено не только на дорогах, но и в произведениях искусства – поэтому в своих работах авторы стремились донести главную идею конкурса – в руках водителей находится не просто руль, а жизни всех участников дорожного движения, включая их собственные.

«Я думаю, что любой бизнес должен быть социально ответственным. И одна из обязанностей нашей компании – делать все, чтобы предотвратить случаи употребления алкоголя за рулем. Мы ищем новые формы коммуникации с нашими потребителями, и конкурс скульптурных инсталляций стал еще одной возможностью напомнить автомобилистам, что водить в нетрезвом состоянии – опасно», – комментирует Денис Хренов, и.о. генерального директора САН ИнБев Украина, член жюри конкурса.

Первого победителя конкурса определили пользователи Facebook во время голосования на странице компании САН ИнБев Украина – facebook.com/SUNInBev.UA/. Лидером зрительских симпатий стала работа Евгения Колесника «Не раздави жизнь как банку». А остальных победителей из числа авторов, опубликовавших свои работы в соцсети, выбрали члены жюри. На их взгляд, лучше всего идею проекта выразили в своих работах Никита Лонюк (эскиз «Свет в бутылке»), Антон Картавцев (эскиз «Коктейли») и Антон Гусаковский (эскиз «Линия жизни»).

Отметим, что во время выставки скульптурных инсталляций в Киеве авторы победивших работ получат дополнительные призы, которые помогут им и дальше развивать свое творческое начало. Но лучшим подарком для них уже стало участие в проекте. «Мне близка тема конкурса, я считаю ее очень важной для всего общества. Для меня проект стал не только возможностью поделиться своим творчеством со многими людьми, но и сделать мир лучше с помощью искусства. Кстати, «Линию жизни» я увидел во сне, она была точно такой, как на эскизе. Мистика это или нет – не знаю. Еще раз благодарю всех, кто голосовал!» – написал на странице конкурса в соцсети Антон Гусаковский, один из победителей конкурса.

По мнению организаторов и членов жюри конкурса, каждая из представленных работ успешно воплотила в себе идею проекта «ВИПИВ?! ЗА КЕРМО НЕ CІДАЙ! СПОЖИВАЙ ВІДПОВІДАЛЬНО». «Искусство – это часть духовной культуры человека. Как особый способ познания и отражения действительности, оно способно к расширению общественного сознания. В рамках нашего проекта четко выделена социальная роль искусства: напоминать об ответственности по отношению к окружающим. Еще раз убеждаюсь, что подобные социокультурные инициативы не только актуальны, но и крайне необходимы для сегодняшнего активного развития украинского общества», – говорит Антон Миллер, арт-куратор проекта, член жюри конкурса.

Информационная справка:

ПАО «САН ИнБев Украина» является лидером украинского пивоваренного рынка и представляет крупнейшую в мире пивоваренную компанию: Anheuser-Busch InBev (Анхойзер-Буш ИнБев). ПАО «САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Stella Artois, Beck’s; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, а также локальных ТМ: «Чернігівське», «Рогань», «Янтар», «Жигулевское», DAO.

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