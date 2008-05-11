В Киеве задержан вооруженный работник аппарата Госказначейства

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве разоблачили группировку вымогателей, которые требовали средства у частных предпринимателей, обещая защиту от каких-либо проверок со стороны правоохранительных органов через коррумпированные связи во властных структурах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В частности, в столичный УБОП обратился с заявлением о вымогательстве 20 тысяч долларов заместитель генерального директора строительной компании. Бизнесмен сообщил, что эти деньги у него требовали за якобы решение юридических вопросов предприятия. При этом вымогатели угрожали пистолетом и физическим насилием.

Во время передачи половины этой суммы, 10 тысяч долларов, работники киевского УБОП задержали одного из руководителей отдела обеспечения деятельности председателя Государственного казначейства Украины. Также у чиновника-вымогателя был изъят пистолет для отстрела резиновыми пулями, марки „ПМР"

По данному факту следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВД Украины в Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

По решению Голосеевского райсуда столицы задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время он находится на стационарном лечении..

В то же время работники столичного УБОП установили и задержали еще одного участника группировки вымогателей - безработного жителя Ивано-Франковска. В понедельник суд будет решать вопрос об избрании ему меры пресечения.