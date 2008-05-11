В Севастополе отмечают 225 годовщину Черноморского флота России

Сегодня в Севастополе отмечают 225-ю годовщину создания Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, основные праздничные мероприятия пройдут в Севастопольской бухте, где командующие Черноморского флота Российской Федерации вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ и командующий Военно-Морскими Силами Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ от Графской пристани начнут на одном катере осуществлять совместный обход кораблей ЧФ РФ и ВМС Украины с целью поздравления их экипажей (корабли предварительно были поставлены посреди бухты на „парадные бочки” (к этим бочкам „привязывают” корабли), в последние дни сюда были поставлены и два украинских корабля - УНИАН).

По завершении объезда в бухте состоится водно-спортивный праздник, похожий на тот, который традиционно проходит здесь в день ВМФ России (в последнее воскресенье июля - УНИАН), только без высадки бронетранспортеров с большого десантного корабля (по настоянию украинской стороны).

За действом будут наблюдать министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ (прибыл в Севастополь вчера около 19-ти часов), исполняющий обязанности первого заместителя министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, руководители местных органов власти и АРК, представители ветеранской общественности, многочисленные зрители на трибунах.

Вечером на площади Нахимова состоится концерт при участии звезд российской эстрады и праздничный салют.