В Славянске отремонтируют три дороги за 119 тысяч гривен

Так, по словам начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Диденко, за счет перераспределения средств будет проведен ремонт еще 3 дорог, сообщает kramatorsk.info.

Читайте такжеК концу года в Славянске откроют новый детский сад (фото)

Дело в том, что по улице Луначарского в Славянске планировался текущий ремонт, но после оценки ее состояния было решено провести капремонт за счет государственных субвенций. Выделенные городским бюджетом на текущий ремонт 119 тыс. грн будут перераспределены на улицы Волжскую, Героев труда (трасса Харьков-Ростов) и Красных пилотов.

Напомним, на следующий год Управлением ЖКХ запланированы проекты решений более чем на 100 млн грн. К тому же до конца года могут быть дополнительные субвенции от перераспределения с так званой «серой зоны».