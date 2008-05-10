Белорусские предприниматели зарегистрировались в Киеве

В Киеве зарегистрировано белорусское общественное объединение «За свободное развитие предпринимательства».

Об этом сообщает Интернет-сайт «Белорусские новости» со ссылкой на директора правления новой организации Виктора ГОРБАЧЕВА.

В.ГОРБАЧЕВ сообщил, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало объединение 16 апреля, а 6 мая, после завершения всех процедур, учредители получили документы о регистрации.

«С одной стороны, конечно, приятно, что объединение, наконец, зарегистрировано. А с другой — жаль, что в чужой стране, а не в Беларуси», - сказал В.ГОРБАЧЕВ.

По его словам, «белорусские власти не готовы идти на контакт с инакомыслящими предпринимателями, теми, кто не разделяет официальную точку зрения на развитие предпринимательства в Беларуси».

В.ГОРБАЧЕВ добавил, что налаживает контакты с аналогичными украинскими структурами. В то же время, по его словам, зарегистрированное объединение также намерено взаимодействовать со всеми официальными предпринимательскими структурами Беларуси, чтобы совместно «решать проблемы индивидуальных предпринимателей».

Справка УНИАН. 25 сентября 2007 года предприниматели подали в Министерство юстиции Беларуси документы на регистрацию республиканского общественного объединения «За свободное развитие предпринимательства». Однако им было отказано в регистрации, поскольку организация планировала участвовать не только в экономической, но и в политической жизни страны (в том числе в избирательных кампаниях), а ее члены активно участвовали в митингах и других акциях протеста предпринимателей.

Впервые вопрос о намерении зарегистрировать в Украине общественное объединение «За свободное развитие предпринимательства» прозвучал на II социальном форуме, который прошел в Минске 11 марта 2008 года.

История кампании «За свободное развитие предпринимательства» началась в апреле 2006 года, когда группа предпринимателей заявила о стремлении консолидироваться для защиты предпринимателей в регионах. В июле этого же года в Минске на собрании активистов было решено создать республиканскую кампанию «За свободное развитие предпринимательства». В настоящее время организационные комитеты существуют во всех областях Беларуси: в Бобруйске (Могилевская область), Орше (Витебская область), Речице (Гомельская область).