Начала работу патрульная полиция на трассе "Киев - Житомир"

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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"Первые шесть полицейских экипажей на Hyundai Sonata, бывших такси из аэропорта, вышли сегодня на патрулирование трассы "Киев - Житомир". это начало создания highway patrol - дорожной патрульной полиции", - проинформировал он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября стартовал набор в патрульную полицию в Житомире.