Начала работу патрульная полиция на трассе "Киев - Житомир"
13:38, 09 октября 2015Общество
604
Первые полицейские экипажи вышли сегодня на патрулирование трассы "Киев - Житомир".
На трассе "Киев - Житомир" появилась патрульная полиция / Facebook/Артем Шевченко
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
Читайте такжеВ Житомире за полдня в патрульную полицию подали заявления 1200 кандидатов
"Первые шесть полицейских экипажей на Hyundai Sonata, бывших такси из аэропорта, вышли сегодня на патрулирование трассы "Киев - Житомир". это начало создания highway patrol - дорожной патрульной полиции", - проинформировал он.
Как сообщал УНИАН, 2 октября стартовал набор в патрульную полицию в Житомире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter