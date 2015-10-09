Начала работу патрульная полиция на трассе "Киев - Житомир"

13:38, 09 октября 2015
Общество
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Первые полицейские экипажи вышли сегодня на патрулирование трассы "Киев - Житомир".

На трассе

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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"Первые шесть полицейских экипажей на Hyundai Sonata, бывших такси из аэропорта, вышли сегодня на патрулирование трассы "Киев - Житомир". это начало создания highway patrol - дорожной патрульной полиции", - проинформировал он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября стартовал набор в патрульную полицию в Житомире.

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