Накануне выходных в Украине будет сухо и прохладно: в столице +6
08:00, 09 октября 2015Общество
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Сегодня на всей территории Украины температура днем от +5 до +14, без осадков.
В Киеве сегодня от +6 до +8 / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.
На востоке страны синоптики пообещали от +5 до +8, в центре - от +5 до +8, в южных областях сегодня ожидается от +9 до +13, западных - от +5 до +14, в северных регионах - от +5 до +8.
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В столице сегодня осадков не предвидится, температура составит от +6 до +8.
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