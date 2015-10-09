Накануне выходных в Украине будет сухо и прохладно: в столице +6

Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.

На востоке страны синоптики пообещали от +5 до +8, в центре - от +5 до +8, в южных областях сегодня ожидается от +9 до +13, западных - от +5 до +14, в северных регионах - от +5 до +8.

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В столице сегодня осадков не предвидится, температура составит от +6 до +8.