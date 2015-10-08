В "ЛНР" намерены провести очередной обмен пленными "всех на всех"

Об этом во время рабочей встречи "главы республики" Игоря Плотницкого с представителями "ЛНР" на минских переговорах сообщила участник рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам и обмену военнопленными Ольга Кобцева, передает ТАСС.

"Мы готовы хоть сегодня отдать украинской стороне пятерых человек, - заявила она. - Соответствующее предложение было доведено мной украинской стороне во время последней встречи в рамках подгруппы", - отметила Кобцева.

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В свою очередь украинская же сторона в ответ попросила написать официальное заявление о таком намерении".

"Завтра его отправляю, посмотрим реакцию", - подчеркнула Кобцева.

Напомним, 6 октября под Верховной Радой прошел митинг женщин - родственниц украинских военнослужащих, взятых в плен террористами в зоне АТО.