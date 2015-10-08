В "ЛНР" намерены провести очередной обмен пленными "всех на всех"
Боевики "ЛНР" сегодня направят Киеву официальное предложение по очередному обмену пленными по формуле "всех на всех".
Об этом во время рабочей встречи "главы республики" Игоря Плотницкого с представителями "ЛНР" на минских переговорах сообщила участник рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам и обмену военнопленными Ольга Кобцева, передает ТАСС.
"Мы готовы хоть сегодня отдать украинской стороне пятерых человек, - заявила она. - Соответствующее предложение было доведено мной украинской стороне во время последней встречи в рамках подгруппы", - отметила Кобцева.
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В свою очередь украинская же сторона в ответ попросила написать официальное заявление о таком намерении".
"Завтра его отправляю, посмотрим реакцию", - подчеркнула Кобцева.
Напомним, 6 октября под Верховной Радой прошел митинг женщин - родственниц украинских военнослужащих, взятых в плен террористами в зоне АТО.