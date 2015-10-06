Украинцы больше всего доверяют семье и родственникам - исследование (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные исследования TNS On-line Track за август 2015 года, передает ТСН.

Сообщается, что по сравнению с данными за ноябрь 2014 года, возрос уровень доверия к ряду социальных институтов, в том числе к ближайшему окружению - к семье, коллегам, соседям.

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Также украинцы доверят организациям - благотворительным фондам, страховым компаниям, и силовым структурам - милиции, налоговой инспекции, судам.

Социологи отмечают доверие украинцев к частным предпринимателям, профсоюзам, руководителям государственных предприятий и астрологам.

Отмечается, что на первом месте по уровню доверия – семья и родственники. Менее всего на данный момент доверяют Верховной Раде и политическим партиям.