Украинцы больше всего доверяют семье и родственникам - исследование (инфографика)
Украинцы больше доверяют астрологам, чем политическим партиям, а полиции - значительно больше, чем милиции.
Об этом свидетельствуют данные исследования TNS On-line Track за август 2015 года, передает ТСН.
Сообщается, что по сравнению с данными за ноябрь 2014 года, возрос уровень доверия к ряду социальных институтов, в том числе к ближайшему окружению - к семье, коллегам, соседям.
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Также украинцы доверят организациям - благотворительным фондам, страховым компаниям, и силовым структурам - милиции, налоговой инспекции, судам.
Социологи отмечают доверие украинцев к частным предпринимателям, профсоюзам, руководителям государственных предприятий и астрологам.
Отмечается, что на первом месте по уровню доверия – семья и родственники. Менее всего на данный момент доверяют Верховной Раде и политическим партиям.