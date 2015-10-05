Блокада Крыма: Ни одна фура не пересекла админграницу с оккупированным полуостровом

Заместитель начальника Херсонской областной милиции Илья Кива в комментарии для "Крым.Реалии" назвал информацию Россельхознадзора о якобы недопуске в оккупированный Крым продуктов из Украины "очередной ложью".

"Это дестабилизация и еще одно вранье оккупационных войск Российской Федерации. И в данном случае реагировать на подобные заявления – это значит способствовать данному саботажу", – сказал Кива.

По словам замначальника Херсонского управления МВД, с начала блокады "ни одна фура не пересекла административную границу с оккупированной территорией Крыма".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, комментируя изданию эту ситуацию, заявил, что такими сообщениями "российские спецслужбы пытаются дискредитировать блокаду Крыма".

Россельхознадзор в понедельник, 5 октября, сообщил, что за прошедшую неделю российскими государственными инспекторами отдела карантинного фитосанитарного надзора в автомобильных пунктах пропуска на границе Украины и оккупированного Крыма было "досмотрено шесть транспортных единиц и проконтролировано 19,2 тонны и 500 штук продукции растительного происхождения, следовавшей в Крым из Украины".

Читайте такжеБлокада Крыма: "Правый сектор" заявляет о непричастности его бойцов к вымогательствам на КПП

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. В акции принимают участие крымские татары, активисты "Правого сектора" и других организаций.

По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.