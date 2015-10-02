Экс-директора бронетанкового завода арестовали с возможностью внесения залога в 30 миллионов

Об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на своей странице в Facebook.

"Шевченковский районный суд города Львова (честь председательствующему судье!), по ходатайству военного прокурора и на основании предоставленных им доказательств (полчаса назад), избрал подозреваемому в завладении государственными средствами бывшему директору Львовского бронетанкового завода меру пресечения - арест, с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривень", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября Матиос сообщил, что следствие подозревает бывшего руководителя госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" в том, что он в течение декабря 2014 - января 2015 годов, по предварительному сговору с иными лицами и с использованием предприятий с признаками фиктивности, злоупотребляя служебным положением, завладел государственными средствами оборонного заказа в сумме свыше 2 млн грн, которые предназначались для ремонта в зону АТО 31 единицы БМП-1, а также двигателей УТД-20.

Во время обыска у экс-директора Львовского бронетанкового завода было изъято более 500 тыс. грн и 50 тыс. евро.

В июне руководство "Укроборонпрома" уволило директора Львовского бронетанкового завода из-за невыполнения производственных планов на предприятии. В частности, из-за задержки в налаживании полноценного серийного производства бронемашин "Дозор-Б".