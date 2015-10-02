Германия выделит 15 миллионов евро на улучшение водоснабжения в Мариуполе и соцреабилитацию детей

Правительство Германии выделяет 15 млн евро, чтобы улучшить водоснабжение в Мариуполе и на социальную реабилитацию детей, пострадавших во время конфликта на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Фридрих Китчельт заявил сегодня в Киеве во время церемонии передачи 12 автомобилей скорой помощи для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, предоставленных правительством ФРГ.

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«Мы не останавливаемся на этих 12 спасательных автомобилях и хотим заверить вас, что мы будем продолжать оказывать помощь, и для этого выделяется 15 млн евро, и они предусматриваются для того, чтобы улучшить водоснабжение в Мариуполе, где сейчас большая беда с водой», - заявил он.

По словам Китчельта, также часть этих средств будет направлена на социальную реабилитацию детей.

«Они также предусмотрены для того, чтобы дети могли получить психологическую, социальную реабилитацию, и мы готовы и в дальнейшем находить возможности для дальнейшей помощи», - добавил Китчельт.