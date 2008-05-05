Виновником смерти 6 людей в Харькове оказался известный в городе человек

Виновником аварии в Харькове, в результате которой погибли 6 человек, оказался заместитель генерального директора харьковского ЗАО «Автомар» Андрей Полтавец. Об этом пишет "Україна молода". Впрочем, когда корреспондент газеты позвонил по телефону на предприятие и попросил прокомментировать инцидент, там просто повесили трубку.

Известно, что «крутой» отец ехал не один, а со своим двенадцатилетним сыном, который теперь находится в отделении Харьковской больницы скорой помощи № 4. В отделение политравм этого же госпиталя госпитализировали и двух женщин, которые чудом остались в живых. Правда, состояние их здоровья теперь медики держат в тайне. «К нам часто попадают люди, которые фигурируют по тем или другим уголовным делам. Поэтому политика госпиталя запрещает давать любые справки», — отметил старший дежурный хирург Олег Гулида.