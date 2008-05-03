Водитель, который в Харькове насмерть сбил 6 людей, был в нетрезвом состоянии

Водитель, который в Харькове на трамвайной остановке насмерть сбил шестерых людей, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это подтверждено результатами исследований в наркологическом центре, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как сообщалось, вчера в 17.20 в Харькове на ул. Полтавский шлях 37-летний водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на выделенную бордюрным камнем трамвайную остановку “Красноармейская”, где сбил шестерых людей. После этого «Мицубиси» столкнулся с автомобилем "Форд", ехавшем в попутном направлении.

Среди погибших - 32-летняя женщина, ее 12-летний сын и пятилетняя племянница.

Еще одна женщина, находившаяся на остановке, и пассажир автомобиля "Мицубиси" (15-летний сын водителя) получили тяжелые телесные повреждения и госпитализированы в больницу. Водитель "Мицубиси" остался абсолютно невредимым.