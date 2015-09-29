Кабмин поручил создать электронную карту захоронений погибших в АТО
Кабинет министров Украины распорядился создать сайт с информацией о мемориале "Герои не умирают", где будут указаны места захоронений воинов АТО.
Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 сентября.
Как отмечается, правительство также поручило создать базу данных по захоронениям погибших в АТО.
Согласно распоряжению, ответственными назначены Институт национальной памяти, служба по делам ветеранов, силовые, общественные и другие ведомства и организации.
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Кроме того, Кабмин поручил утвердить единый образец надгробия на могиле бойца АТО и порядке его сооружения; увековечения памяти воинов в памятниках, мемориальных досках и названиях улиц, стипендиями и тому подобное.
Также планируется соорудить в Киеве Украинский национальный пантеон и Национальное военное мемориальное кладбище.