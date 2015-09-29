Кабмин поручил создать электронную карту захоронений погибших в АТО

Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 сентября.

Как отмечается, правительство также поручило создать базу данных по захоронениям погибших в АТО.

Согласно распоряжению, ответственными назначены Институт национальной памяти, служба по делам ветеранов, силовые, общественные и другие ведомства и организации.

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Кроме того, Кабмин поручил утвердить единый образец надгробия на могиле бойца АТО и порядке его сооружения; увековечения памяти воинов в памятниках, мемориальных досках и названиях улиц, стипендиями и тому подобное.

Также планируется соорудить в Киеве Украинский национальный пантеон и Национальное военное мемориальное кладбище.