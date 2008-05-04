В Украине ожидается снижение температуры

Завтра, 5 мая, в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, кратковременные дожди пройдут лишь в Карпатах, на Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму.

Температура ночью 3-8°, на крайнем юге и Закарпатье 9-12° тепла, в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на почве и в воздухе местами заморозки 0-3°; днем в Украине 14-19° тепла (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°).

6-7 мая будет облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные дожди, местами грозы; лишь 6 мая ночью на большей части территории Украины, днем и в южных, восточных областях и в Крыму, а 7 мая в западных областях без существенных осадков. В южной половине ночью и утром местами туман.

Температура 6 мая ночью будет 5-10° тепла (в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях 2-7° тепла, на почве местами заморозки 0-2°), днем в Украине 12-17° тепла, на юге и Закарпатье местами до 20°; 7 мая в Украине, кроме южной части, восточных областей и Закарпатья, снижение температуры ночью до 1-6° тепла (в северных, Ровенской, Волынской областях на почве местами заморозки 0-3°), днем до 8-13° тепла; в Карпатах температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла.

8-9 мая в Украине синоптики прогнозирует небольшие и умеренные дожди (в западных областях местами), отдельные грозы; 8 мая в восточных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, на побережье Крыма до 9° тепла, в западных и северных областях местами заморозки 0-2°; днем 9-15° тепла, на Закарпатье, юге и юго-востоке страны 12-18° (в Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла).

В Киеве 5 мая будет без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью 6-8°, днем 17-19°.

6-7 мая днем ожидается временами дождь (7 мая небольшой). Температура 6 мая ночью 5-10°, днем 12-17°; 7 мая снижение температуры ночью до 1-6° тепла (на почве местами заморозки 0-3°), днем до 8-13° тепла.

8-9 мая временами небольшой дождь, отдельные грозы. Температура ночью 1-6° тепла, местами заморозки 0-2°; днем 9-15° тепла.