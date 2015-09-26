В Нью-Йорке готовятся к протестам против приезда Путина

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Освобождение политзаключенных, восстановление суверенных границ, международный трибунал по MH17 (малайзийского лайнера, сбитого над востоком Украины год назад), призыв к прекращению экспансионистской войны Путина. Присоединяйтесь к нам, пока не поздно" – это лозунги акции.

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На ее странице в Facebook говорится: "Агрессия, продемонстрированная Россией во время недавних вторжений в Украину и Грузию в попытке силой перекроить карту Европы, – это открытый вызов самому основанию международного права и демократических ценностей. Все нынешнее развитие наций, в прошлом ставших жертвами российской и советской экспансий, теперь находится в опасности". Владимира Путина в обращении называют "лидером-изгоем, обвиненным в совершении многочисленных преступлений против отдельных людей, целых стран и мира, который теперь посещает США, впервые за 10 лет".

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Акции в Нью-Йорке против приезда Путина в ООН будут проходить два дня. Большинство тех, кто участвует в организации, – представители украинской диаспоры США.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Нью-Йорке открылась 70-я сессия Генассамблеи ООН.