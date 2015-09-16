В Нью-Йорке открылась 70-я сессия Генассамблеи ООН

После церемонии открытия по традиции наступила минута молчания, посвященная молитве и размышлению, сообщают РИА Новости.

В первый день должны быть согласованы вопросы по организации предстоящей работы и утверждена повестка дня.

В течение предстоящего года на заседаниях Генассамблеи будет рассмотрено около 170 вопросов, в частности вопросы по поддержанию международного мира и безопасности, по разоружению, по международной финансовой системе и торговле, вопросы возвращения культурных ценностей странам их происхождения, вопросы искоренения нищеты, улучшения положения женщин.

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Традиционно одним из главных событий Генассамблеи станет сессия высокого уровня, которая пройдет с 28 сентября по 3 октября. Предстоящая общеполитическая дискуссия станет одной из самых посещаемых по количеству лидеров государств.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением утвердил состав делегации Украины для участия в работе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В соответствии с документом, обнародованным на сайте главы государства, возглавит делегацию министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Также в ее состав вошли: постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев; Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины (по согласию) Мустафа Джемилев, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица; первый помощник президента Украины Юрий Онищенко.