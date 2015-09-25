Папа Римский упомянул Украину в речи на Генассамблее ООН

Соблюдать права всех людей с трибуны Генеральной ассамблеи ООН призвал Папа Римский.

В своей речи понтифик упомянул и Украину, отметив, что реальные люди должны иметь приоритет над идеологическими интересами, сообщает ТСН.

"Не только в случае религиозного или культурного преследования, но и в случае любого конфликта, как в Украине, Сирии, Ираке, Ливии, Южном Судане так и в районе Великих Озер, реальные люди имеют приоритет над идеологией", - заявил Папа.

Говорил Франциск и про религиозные конфликты, и про вред от наркоторговли, и о глобальных изменениях климата. К тому же призвал страны отказаться от ядерного оружия. После выступления в Организации Объединенных Наций, Папа вместе с другими религиозными лидерами провел службу у Мемориала 11 сентября.