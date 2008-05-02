УБОП накрыл мошенников, ввозивших в Украину шикарные авто

В Ривненской области сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в области разоблачили контрабандную схему ввоза престижных автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, прокуратура Ривненской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201 (контрабанда) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины, относительно лиц, ввозивших вне таможенного контроля автомобили престижных марок, в частности, “Mercedes-Benz”, “Lexus”, “BMW”, “Toyota”, “Chrysler”, “Dodge” и т.п.

Убытки госбюджета от непоступления таможенных платежей, по предварительным оценкам, превышают 3 млн. грн.

Как установили оперативники УБОП, последующей легализации контрабандных иномарок способствовал Радивиловский районный суд Ривненской области. Туда злоумышленники обращались с гражданскими исками от имени псевдопокупателей – жителей Киева. Автомобили они будто бы приобрели на бирже в Луцке с поддельными свидетельствами о регистрации. Делалось это для признания действительными соглашений купли-продажи автомобилей.

Ответчики на судебное заседание не являлись, хотя якобы были поставлены в известность о рассмотрении дел. В дальнейшем судебные иски удовлетворялись в порядке гражданского судопроизводства. В то же время суд не учитывал законодательные нормы, согласно которым автомобиль, ввезенный в Украину без уплаты налогов и сборов, может быть передан в пользование или владение лишь после их уплаты.

В решении суда псевдодобросовестные покупатели освобождались от уплаты таможенных сборов и платежей, а органы ГАИ обязывались не препятствовать реализации права собственности на автомобиль.

Работники УБОП, взяв объяснение у граждан, якобы ставших владельцами престижных иномарок, разоблачили злоумышленников в незаконных махинациях, организованных ради незаконного приобретения и оформления права собственности на вышеуказанные автомобили.