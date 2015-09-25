ВВС: на Донбассе обнаружены новые останки пассажиров, погибших в результате катастрофы малайзийского Boeing

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на Министерство безопасности и правосудия Нидерландов. Отмечается, что сейчас эти останки, а также найденные личные вещи и обломки самолета, отправляют из Харькова в Нидерланды.

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Останки обнаружили недалеко от села Грабово Донецкой области, где работала группа нидерландских следователей и местные жители.

В министерстве сообщают, что в настоящее время неидентифицированными остаются двое пассажиров сбитого самолета. Их семьи пригласили встречать самолет из Харькова.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.