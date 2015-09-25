В Харькове задержан один из участников нападения на дом Добкина и конфликта в здании горсовета

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По информации милиции, сегодня, 25 сентября, в рамках расследования уголовного производства был задержан 21-летний харьковчанин Дмитрий Олейник, следователем Харьковского городского управления ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Следственные действия продолжаются.

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В милиции добавили, что сейчас следователи готовят материалы в отношении Олейника для направления в суд с целью избрания ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в Харькове около 100 неизвестных бросали дымовые шашки возле дома народного депутата Добкина, а также повредили ворота.

Кроме того, около 12:00 поступило сообщение, что несколько молодых людей в масках зашли в помещение Харьковского городского совета. Сотрудники милиции вместе с бойцами "Восточного корпуса" прекратили их мелкие хулиганские действия.

Действия неизвестных были квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.