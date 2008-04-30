На месте аварии вертолета Ми-8 нашли ”черный ящик” и голосовой самописец

Вчера вечером на месте аварии вертолета Ми-8, произошедшей в Черном море 28 апреля, был найден „черный ящик" и голосовой самописец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

"Члены Правительственной комиссии из-за шторма в районе буровой платформы "Таврида" – до 4 баллов – не могли сразу добраться на место аварии и были переправлены на платформу специальным краном. Сразу по прибытии на место аварии были начаты поисковые работы, в результате которых удалось найти "черный ящик" и сильно обгоревший голосовой самописец", говорится в сообщении. "Черный ящик" был отдан на расшифровку.

Принято решение о возможности привлечения к работе созданных в составе Правительственной комиссии подкомиссий экспертов по направлению деятельности.

Штаб по расследованию причин аварии и предоставлению помощи семьям пострадавших работает круглосуточно.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вертолет Ми-8 разбился во время посадки на плавучую буровую платформу "Таврида" в Черном море. Ми-8 зацепился задним винтом за систему ограждения платформы, перевернулся и загорелся.

На борту вертолета находилось 17 работников платформы и трое членов экипажа. Все они погибли. Тела 14 погибших идентифицированы.

28 апреля распоряжением Кабинета Министров Украины была создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8. Главой комиссии назначен министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Комиссия рассматривает 4 возможные причины катастрофы (ошибка пилота, погодные условия, технические неисправности и внешнее вмешательство).