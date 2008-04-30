Ученый, открывший галлюциногенные свойства ЛСД, умер в возрасте 102 лет

Смерть доктора подтвердили местные власти

Швейцарский ученый Альберт Хофман, открывший галлюциногенные свойства ЛСД в 1938 году, скончался в возрасте 102 лет в своем доме недалеко от Базеля. Как пишет газета The Washington Post, причиной смерти стал инфаркт. Смерть швейцарского доктора подтвердили местные власти, отмечает «Газета.Ру».

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