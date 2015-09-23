Аваков обвинил Добкина в провокациях и призвал харьковчан не поддаваться

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

"Записной провокатор, известный Харькову под ником "Допа" , в попытке реализовать свое примитивное желание дестабилизировать обстановку в городе накануне вступления в службу новой патрульной полиции – забрасывает провокативную идею о переименовании одной из улиц Харькова - в улицу "Героев Беркута". В ответ возмущенные (поддавшиеся на провокацию!) патриоты и ветераны АТО проводят детскую, глупую, некрасивую акцию возле его дома и еще более глупое и детское нападение на здание Харьковского горсовета с нелепым требованием встречи-сатисфакции с "допой" и "гепой", - пишет Аваков.

Читайте такжеПосле атаки на свой дом Добкин хочет увезти из Украины семью (видео)

По его словам, провокация достигла цели, "провокаторы вновь очутились в среде, которая им мила, привычна и комфортна - хаоса, негатива…".

Министр МВД в своей записи также призвал жителей Харькова не поддаваться на провокации.

Кроме этого, Аваков потребовал адекватного судебного разбирательства и законного вердикта.

Как сообщал УНИАН, активисты проводили акцию у дома Добкина в Харькове.Пикетчики были одеты в камуфляж и держали флаги с символикой батальона "Азов". Они повесили на дом Добкина табличку "ул. Беркута" и разрисовали забор.

После этого неизвестные в камуфляже и балаклавах пришли к Харьковскому горсовету. Произошло несколько коротких столкновений между милицией и людьми в балаклавах.