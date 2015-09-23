В Полтаве начался набор в новую патрульную полицию

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте такжеВ Черкассах за первый день в новую патрульную полицию подали заявления 1618 кандидатов

Арсений Яценюк объявил, что набор в новую полицию уже начался в 15 городах Украины. Он отметил, что конкурс по Украине на одно место 20 человек. В Полтаве только за первый час приема подано 520 заявлений. Всего в городе планируют набрать около 300 полицейских. Заявления принимаются до 14 октября.

«Всем желающим необходимо пройти тесты и основное — иметь новую философию общения с людьми. В субботу в Харькове мы открываем новую полицию, а в феврале-марте новые полицейские появятся на улицах Полтавы. Зарплата полицейских будет составлять от 8 до 10 тыс. грн», - сказал Яценюк.

Он также отметил, что в стране идет сокращение правоохранительных органов. Сегодня осталось 152 тыс. работников. 24 тыс. уже сократили. В дальнейшем будет запущен проект участковых полицейских.

Как сообщал УНИАН, в Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево. 26 сентября патрульная полиция начнет работу в Харькове.

Уже стартовал набор в полицию в Ивано-Франковске - 3 сентября, 6 сентября – в Виннице, в Чернигове - 13 сентября, 15 сентября – в Херсоне, 21 сентября – в Черкассах и Кременчуге. Планируется, что 26 сентября начнется набор в Славянске и Краматорске.