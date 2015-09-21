В Черкассах за первый день в новую патрульную полицию подали заявления 1618 кандидатов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, больше половины претендентов на службу в новую полицию Черкасс (924 кандидата) пришли в пункт приема заявлений, чтобы лично сдать документы в приемную комиссию. Остальные воспользовались возможностью отправить онлайн-анкеты.

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Как сообщал УНИАН, в Черкассах желающие работать в новой патрульной полиции установили украинский рекорд подачи заявлений по пол дня. По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сегодня с момента объявления начала приема заявок, в 9.00, в 12.00 поступило 1100 заявок от горожан на вступление в новую патрульную полицию.

Всего планируют набрать 200 патрульных. По прогнозам министра внутренних дел Украины, конкурс составляет 20 человек на 1 место. Завершение приема заявок 12 октября. Потом тесты и начало обучения 30 ноября. Прием заявлений в новую полицию происходит в помещении областной филармонии.