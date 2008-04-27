Грузия не меняет свою позицию в вопросе вступления России в ВТО

Грузия не намерена менять свою позицию в вопросе вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, заявила заместитель министра экономического развития Грузии Тамара КОВЗИРИДЗЕ журналистам в воскресенье перед отъездом в Женеву, где на 28 апреля назначен очередной раунд российско-грузинских переговоров по ВТО.

"Наши условия, касающиеся открытия совместных таможенно-пропускных пунктов на абхазском и южно-осетинском участках грузинско-российской границы, остаются неизменными", - цитируют Т.КОВЗИРИДЗЕ “Подробности”.

По ее словам, запланированная на понедельник встреча с российскими коллегами пройдет сначала в многостороннем, а затем в двустороннем формате.

Между тем представители властей Абхазии и Южной Осетии заявляют, что не допустят функционирования совместных российско-грузинских контрольно-пропускных пунктов на контролируемых ими участках границы.