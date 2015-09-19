В Одессе СБУ задержала милиционера, который требовал взятку за возврат изъятого автомобиля

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Одессе на взятке сотрудника Главного управления МВД, информирует пресс-центр СБУ.

Милиционер требовал 20 тысяч гривень от местного жителя за возвращение изъятого автомобиля.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику объявлено о подозрении и задержано в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и документирования других возможных эпизодов противоправной деятельности сотрудника милиции.

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Как отмечают в пресс-центре, задержанного милиционера ранее зафиксировали на видео общественные активисты "Дорожного контроля" во время получения денег от торговцев.