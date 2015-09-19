В Одессе СБУ задержала милиционера, который требовал взятку за возврат изъятого автомобиля
Задержанного милиционера ранее зафиксировали на видео общественные активисты "Дорожного контроля" во время получения денег от торговцев.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Одессе на взятке сотрудника Главного управления МВД, информирует пресс-центр СБУ.
Милиционер требовал 20 тысяч гривень от местного жителя за возвращение изъятого автомобиля.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику объявлено о подозрении и задержано в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и документирования других возможных эпизодов противоправной деятельности сотрудника милиции.
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Как отмечают в пресс-центре, задержанного милиционера ранее зафиксировали на видео общественные активисты "Дорожного контроля" во время получения денег от торговцев.