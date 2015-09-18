В ООН заявили об уничтожении доказательств по делу о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе

Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Кристоф Хайнс на брифинге в Украинском кризисном центре, передает корреспондент УНИАН.

«Доказательства были уничтожены сразу после событий, и изучить их было очень сложно. А процесс поиска преступников - очень медленный», - отметил он.

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Ранее апелляционный административный суд Одесской области оставил в силе решение суда первой инстанции, обязывающее обнародовать причины смерти 48 человек в ходе трагических событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

2 мая 2014 года при пожаре в здании Дома профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, 214 пострадали.