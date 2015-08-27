В Одессе троих фигурантов дела о беспорядках 2 мая отпустили под домашний арест

Об этом УНИАН сообщил адвокат одного из обвиняемых Кирилл Шевчук. "Троим – Павлу Ковшову, Александру Дзюбенко и Владиславу Ильницкому. Изменили с обязательным пребыванием с 9 вечера до 7 утра по адресу, указанному в определении суда. Сейчас ждем, когда их выпустят", - сказал Киррил Шевчук.

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Адвокат уточнил, что в настоящее время по делу проходят 20 обвиняемых, из которых 10 до сегодняшнего дня содержались под стражей. "Теперь – семь, у остальных – домашний арест", - сказал адвокат.

Ходатайства о смене меры пресечения были поданы вчера защитниками всех обвиняемых, которых содержат в СИЗО. Семерым обвиняемым, в числе которых 2 граждан России, суд продлил содержание под стражей на 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. В центре города застрелили несколько человек, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов позднее произошел пожар, во время которого погибли люди. Всего 2 мая пострадали около 300 человек, погибли 48 человек.

На скамье подсудимых – около 20 человек, включая 2-х гражданин РФ. В настоящее время фигуранты судебного рассмотрения это, как утверждает обвинение, представители пророссийских организаций, которые участвовали в беспорядках в центре города.

Материалы по евромайдановцам, а также по событиям, имевшим место на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, выделены в отдельные производства.