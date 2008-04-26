В Харькове совершил аварийную посадку самолет, следовавший в Турцию

В 4 часа 46 минут 26 апреля во время полета по маршруту Харьков - Анталия (Турция) в самолете МД-80 произошел отказ работы системы кондиционирования воздуха.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, самолет, принадлежащий Украинской авиакомпании "Роза ветров", на борту которого находились 173 человека, вернулся, и в 6 часов 03 минуты совершил посадку в международном аэропорту Харьков. Жертв и пострадавших нет.