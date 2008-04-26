Еврокомиссия выделит 1 млн. евро для учебы белорусских студентов в Вильнюсе

Европейская комиссия выделит 1 млн. евро для учебы белорусских студентов в Вильнюсе в Европейском гуманитарном университете.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 25 апреля.

Деньги будут предоставлены в рамках Европейского инструмента за демократию и права человека через Трастовый фонд, созданный Северным Советом министров (Северный Совет министров объединяет 5 стран: Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию и 3 автономные территории: Фарерские острова, Гренландию, Аландские острова – УНИАН) для поддержки белорусских студентов в изгнании.

“Создание Трастового фонда для Европейского гуманитарного университета Северным Советом министров - важный шаг в гарантировании того, что все белорусские студенты, независимо от их политических взглядов, будут иметь доступ к высшему образованию. Я горжусь тем, что Еврокомиссия будет первым донором этого фонда и призываю других доноров также содействовать их поддержке”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Как сообщал УНИАН, с 2005 по 2007 годы Еврокомиссия оказала поддержку Европейскому гуманитарному университету на 7,7 млн. евро для учебы белорусских студентов как в Вильнюсе, так и в Украине. Всего более 700 белорусских студентов получили помощь на учебу.

Трастовый фонд был создан Северным Советом министров в начале этого года.