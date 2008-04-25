В убийстве таксиста и угоне его машины обвиняется школьница

На Буковине возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которую подозревают в убийстве таксиста и угоне его легкового автомобиля.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области, в поле возле села Магала Новоселицкого района нашли мертвым с признаками удушения мужчину. Им оказался 44-летний местный житель.

Милиционеры по подозрению в совершении убийства задержали 16-летнюю ученицу Черновицкой школы-интерната для детей сирот.

Предварительно следствием было установлено, что несовершеннолетняя на окраине села, под предлогом предоставления сексуальных услуг, остановила автомашину пострадавшего и задушила последнего. После этого она скрылась с места происшествия, сев за руль этого автомобиля.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 115 ч.2 (преднамеренное убийство) и статье 289 ч.3 Уголовного кодекса Украины (незаконно завладение автотранспортным средством).